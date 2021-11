Aufgrund der Corona-Pandemie konnten bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bergzabern in den letzten zwei Jahre keine Beförderungen und Ehrungen vorgenommen werden. Das wurde nun im Anschluss an eine Wanderung nachgeholt. Ein zentrales Thema für die Wehrleute ist der Tunnelbau.

Der Bau des Tunnels im Zuge der Ortsumgehung Bad Bergzabern stellt eine große Herausforderung für die nächsten Jahre dar. Bei der Versammlung wurde darüber informiert, dass Andreas Wölfle eine Tunnelbrandausbildung für Atemschutzgeräteträger in der Schweiz organisiert hat, die von der Verbandsgemeinde finanziert wurde. Die Schweiz ist aufgrund des längsten Tunnelnetzes in Europa in dieser Art von Ausbildung führend.

In vielen Gesprächen an der Baustelle mit der ausführenden Baufirma wurde ein Konzept erarbeitet, wie im Einsatzfall in der Bau- und Ausbauphase des Tunnels schnell und effektiv gehandelt werden kann, teilt die Feuerwehr mit. Ein Ergebnis der Ausbildung in der Schweiz ist ein völlig neu konzipiertes Fahrzeug, das von der Baufirma finanziert wird. Es handelt sich um ein reines Atemschutzfahrzeug, das schnell eine größerer Anzahl von Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle bringen kann. Vor rund fünf Wochen fand am zukünftigen Ostportal des Tunnels eine erste Übung statt, bei der sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bergzabern mit dem Baustellengelände und möglichen Einsatzszenarien vertraut machten.

Auch bei Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz

Wehrführer Stephan Dienes erinnerte daran, dass das Jahr 2020 ein sehr einsatzintensives Jahr gewesen sei, das auch ohne Unwettereinsätze ein Rekordjahr war. So wurde die Wehr zu 190 Einsätzen gerufen, die immer erfolgreich abgeschlossen wurden. „Dies spiegelt den sehr guten Ausbildungsstand wider“, so Dienes. Die Wehr wirkte auch bei der Bewältigung der Flutkatastrophe im Ahrtal mit. Es war eine logistische Herausforderung. Spontan hatten sich mehr als 25 Helfer aus der Hauptstützpunktwehr und den Wehren der umliegenden Ortschaften zum Einsatz im Katastrophengebiet gemeldet. Der für den Brandschutz zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Martin Engelhard, würdigte in seiner kurzen Ansprache den Einsatz der Wehrleute im Ahrtal.

Ehrungen

Feuerwehrehrenzeichen: Stephan Dienes (silbernes), Tobias Liske (bronzenes )