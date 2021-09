Eine digitale Infoveranstaltung mit dem Titel „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“ für Bürger der Stadt Bad Bergzabern und der Ortsgemeinde Klingenmünster ist am Mittwoch, 15. September, von 18.30 bis 20.30 Uhr. Seit März organisieren der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz und der Bezirksverband Pfalz mit Kommunen der Region die interaktive Online-Veranstaltungsreihe. Kathrin Flory (SPD), Ortsbürgermeisterin von Klingenmünster, und Ursula Schulz (Grüne), Beigeordnete der Stadt Bad Bergzabern, informieren unter anderem über die Klimaschutzaktivitäten der Kommunen. Unter dem Motto „Vom ersten Klick im Solarkataster bis zum fertigen Projekt: Der Weg zum Solarstrom vom eigenen Dach“ stellen Julia Dreyer, Projektleiterin der BUND-Solaroffensive, und Carolin Sperk, Klimaschutzmanagerin des Bezirksverbands Pfalz, die Initiative vor und moderieren. Den Impulsvortrag „Solarkataster und Einsteigerfragen: Wie finde ich heraus, ob mein Dach geeignet ist?“ und die Vorstellung des Solarkatasters des Landes Rheinland-Pfalz übernimmt Johannes Sattler vom Umweltministerium in Mainz. Danach können sich die Teilnehmer über Planung, Installation, Betrieb und Kombinationsmöglichkeiten von Fotovoltaik-Anlagen informieren. Experten der Energieagentur Rheinland-Pfalz, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der Stadtwerke Bad Bergzabern und regionaler Handwerksbetriebe beantworten Fragen. Der Zugang zur Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail an solaroffensive@vgbza.de ist erforderlich.