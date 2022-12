Die Heizungen sind auch in den Rathäusern schon längst heruntergedreht, um Kosten zu sparen. Angesichts der aktuellen Energiesituation werden nun zusätzliche Maßnahmen angekündigt – nicht ohne Ausnahmen.

In Karlsruhe hat die Stadt schon früh verkündet, durch besondere Maßnahmen Heiz- und Stromkosten zu reduzieren. Bereits im Oktober hat sie kommuniziert, das Rathaus in der ersten Januarwoche zu schließen. Energiesparen ist und bleibt nämlich das Gebot der Stunde. Aus den selbem Grund wird auch in der Südpfalz reagiert.

So wird die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße erstmals zwischen Weihnachten und Neujahr ihre Türen dicht machen. Ebenso handeln die Kreisverwaltung Germersheim und die Stadt Landau. Kreis SÜW-Sprecherin Jennifer Back betont, dass die Schließtage wie Betriebsferien behandelt werden. Die Mitarbeiter müssen für die Tage zwischen den Jahren, also vom 27. bis zum 30. Dezember, Urlaub nehmen. Oder Guthaben aufbrauchen, das sie auf dem Arbeitszeitkonto haben. Sprich: Überstunden abbauen. Die Urlaubsplanung der Mitarbeiter werde nicht beeinträchtigt, da sie ausnahmsweise dieses Konto überziehen dürfen. Die Fehlzeiten können sie dann im neuen Jahr ausgleichen.

Kfz-Zulassungsstelle hat geöffnet

So ähnlich wird es die Stadt Landau handhaben. Auch dort können die Mitarbeiter ausnahmsweise mehr als die erlaubten Minusstunden haben, wenn diese Neuregelung ihre ursprüngliche Planung umwerfen sollte. Umgekehrt können sie kommendes Jahr über die regulären Urlaubstage hinaus zustzliche Tage frei nehmen. Ihnen stehen laut Stadtsprecherin Sandra Diehl sonst maximal 15 Tage als Freizeitausgleich im Jahr zu, wenn sie entsprechend viel Überstunden angehäuft haben.

Auch im Nachbarkreis Germersheim wurden Regelungen getroffen, damit Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum am Stück frei haben und durchschnaufen können. „Das haben sie nach der langen, anstrengenden Zeit unter Coronabedingungen auch dringend nötig und verdient“, betont Landrat Fritz Brechtel. Allerdings wird sein Personal unter Umständen doch arbeiten, idealerweise im Homeoffice. Und zwar dann, wenn sie weder Urlaub haben noch Überstunden abbauen können.

Es gibt bei allen drei Behörden allerdings Ausnahmen von dieser Regelung. So bleiben im Kreis Germersheim am 28. Dezember die Wertstoffhöfe offen. An diesem Tag hat auch das Impfzentrum geöffnet. Im Kreis Südliche Weinstraße ist das Bürgertelefon im Gesundheitsamt für Fragen rund um Corona halbtags erreichbar. Auch die Kfz-Zulassungsstelle wird an zwei Tagen, am 29. und 30. Dezember, geöffnet haben. Aus einem einfachen Grund: Bürger aus Landau und den Landkreis können dann auf den letzten Drücker noch ihr Elektrofahrzeuge anmelden und somit noch die erhöhte Bundesförderung kassieren. Vorausgesetzt, sie reservieren vorab online einen Termin bei der Verwaltung. Die Stadt Landau plant unter anderem für die Bereiche Bürgerbüro, Standesamt und Friedhofsverwaltung Notdienste ein.

Homeoffice-Tage an Randtagen?

Zudem hat das Kreisjugendamt in Fällen des Kinderschutzes zwischen den Jahren zu den üblichen Dienstzeiten geöffnet. Darüber hinaus haben die Bürger auch in diesen ruhigen Tagen weiterhin die Möglichkeit, Papier, Elektroschrott und Co. bei beiden Wertstoffwirtschaftszentren in Edesheim und Billigheim-Ingenheim anzuliefern. Der Standort im Norden des Kreises hat dann von 7 bis 17 Uhr geöffnet, in Ingenheim von 8 bis 16 Uhr.

Im Gegensatz zu der Stadt Karlsruhe hat allerdings keine der drei Verwaltungen in der Südpfalz Pläne, Homeoffice-Tage für Mitarbeiter auf die Randtage Montag und Freitag zu konzentrieren. Dadurch sollen im Optimalfall Büros an vier statt an zwei Tagen geschlossen bleiben, um dadurch Heizkosten zu sparen. Das sei aber nicht ohne Weiteres möglich, betont Landaus Stadtsprecherin Sandra Diehl. Schließlich wäre das nur für Abteilungen ohne Publikumsverkehr möglich.