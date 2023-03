Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blauer Himmel, warme Sonnenstrahlen und ein leckeres Eis schlecken – so schmeckt der Frühling. Ob im Becher oder in der Waffel, wir haben die Qual der Wahl unter den vielen Eissorten. Längst schon müssen sich Schoko und Erdbeere neben Mango-Chili und Co. behaupten. Was gibt es Neues an der Eistheke?

Eigentlich schmeckt Eiscreme zu jeder Jahreszeit. Da sind sich die Schleckermäuler einig. Doch wenn die Temperaturen in den zweistelligen Bereich klettern und der Frühsommer den Winter