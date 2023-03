Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Kerwesamstag 1957 traten sie am Morgen vor den Standesbeamten und am Nachmittag vor den Traualtar in der protestantischen Kirche. Am Mittwoch feiern sind Margareta und Friedrich Hoffmann aus Albersweiler ihre Eiserne Hochzeit.

Gefeiert wurde die Hochzeit im Kreise der Familie, viel Geld hatten die jungen Leute nicht. Friedrich Hoffmann war Müller und arbeitete in der Kinck’schen Mühle in Godramstein, Margareta war auch