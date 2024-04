Am Sonntag, 21. April, verleiht der SPD-Gemeindeverband Edenkoben um 11 Uhr in der Festhalle Burrweiler den Manfred-Eschbacher-Preis. Er geht an das „Burrer Rentner-Team“, kurz BRT.

Die Laudatio hält der Landtagsabgeordnete Florian Maier aus Dammheim. Die im Lauf der Jahre bis zu 15 Herren starke Truppe unterstützt den Gemeindebediensteten Klaus Ries bei dessen Arbeit. Mit Rasenmähern, Heckenscheren, Harken, Schaufeln und Spaten bewaffnet zieht die Truppe durch Feld und Flur und bringt alles wieder in Form. Auch Friedhof und Feldwege sowie die Holzbänke in der Gemarkung werden gepflegt.

Der Preis, der mit 250 Euro dotiert ist, wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben. Die erste Preisträgerin war 2005 die heutige Erste Beigeordnete der Stadt Edenkoben, Helga Vogelgesang. Zuletzt ging die Auszeichnung an Sabrina Stolarczuk aus Gommersheim für ihre Initiative zur Vermeidung der Verschwendung von Lebensmitteln. Mit dem Preis werden ehrenamtliche Leistungen von Personen und Gruppierungen in der Verbandsgemeinde Edenkoben gewürdigt. Namensgeber ist der am 31. Mai 2003 an den Folgen eines Unfalls verstorbene frühere Roschbacher Ortsbürgermeister Manfred Eschbacher.

Die Begrüßung übernimmt der GV-Vorsitzende Gerhard Lingenfelder. Der Burrweilerer Ortsbürgermeister Christian Weber wird sich mit einigen Grußworten an die Gäste wenden. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo „Sax & Dreams“ aus Gommersheim und Neustadt-Hambach. Sie geben instrumentale Coverversionen berühmter Stücke zum Besten. Die Burrweilerer sind eingeladen.