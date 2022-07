Ob in der wunderschönen Natur des Biosphärenreservats Pfälzerwald oder in alten Burggemäuern – in den Sommerwochen locken wieder zahlreiche erlebnisreiche Touren und Veranstaltungen im Landkreis Südliche Weinstraße. Was kann man sich im Terminkalender vormerken?

Die Sommerferien rücken näher, die Temperaturen steigen, und viele sind auf der Suche nach abwechslungsreichen Ausflugszielen. Die Burgen und Schlösser der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz haben im Juli ein umfangreiches Programm zu bieten. Wer es musikalisch mag, den nimmt Minnesänger Heinrich vom großen Thale am Sonntag, 10. Juli, um 14 Uhr auf der Reichsburg Trifels bei Annweiler mit auf eine Reise in die Welt der mittelalterlichen Dichtung und Sangeskunst. „… Wo ich euch doch so von Herzen verehre!“ heißt sein gut einstündiges Programm und kostet für Erwachsene zehn Euro, Kinder bis 16 Jahren zahlen fünf Euro (jeweils zuzüglich des Burgeintritts). Der Burgeintritt ist an der Kasse, die Gebühr für die Führung direkt beim Darsteller zu entrichten. Anmeldung werden über Erlebnistouren Emanuel per E-Mail an www.erlebnistouren-emanuel.de oder unter Telefon 0162 6685262 entgegengenommen.

Am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr wird in der Burg Trifels ein szenischen Schauspiel aufgeführt: die Befreiung des Richard Löwenherz, der 1193 von Heinrich VI., dem Sohn von Friedrich Barbarossa, auf dem Trifels gefangen gehalten wurde. Geschrieben wurde das Stück von Alexander Etzel-Ragusa, Schauspieler ist Markus Maier. Erwachsene zahlen zehn Euro, ermäßigt kostet der Eintritt sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Burgverwaltung Trifels, Telefon 06346 8470.

Weinbau und Wildkräuter

Die Biosphären-Guides des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen locken in den Sommerwochen mit erkenntnis- und erlebnisreichen Touren in Wald, Weinberge und Wiesen. Für die Sonntage 10. und 24. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr, lädt Andrea Frech ein, sich „Auf die Spuren von Max Slevogt“ zu begeben. Bei der Tour rund um den Slevogthof bei Leinsweiler bis hinauf zur Burgruine Neukastel erläutert die Biosphären-Guide Vielseitiges zum Biosphärenreservat und seinen tierischen und pflanzlichen Bewohnern.

„Wo sich Wald, Wein und Weide küssen“, nämlich auf dem Burgunderweg um Annweiler-Gräfenhausen herum, zeigt Ute Seitz das Reich der Weidetiere, Honigbienen, des Luchses und des Spätburgunders. Die Führung ist am Samstag, 23. Juli, von 14 bis 17 Uhr.

Der Klimawandel und seine Folgen

An den Mittwochen 10. August und 7. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr, gibt Ute Seitz einen Einblick zum Weinbau im Klimawandel. Bei der Entdeckungsreise entlang des Rebenlehrpfads am Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof bei Siebeldingen erklärt sie, wie Weinbau und Biosphärenreservat zusammenpassen, welche Rebsorten für den nachhaltigen Weinbau geeignet sind und wie nachhaltiger Weinbau in der Zukunft aussieht.

Der Klimawandel und seine Folgen stehen auch im Mittelpunkt der Wanderung am Samstag, 10. September, von 11 bis 15 Uhr. Die Biosphären-Guide Gerlinde Pfirrmann spricht auf der Exkursion „Von Einwanderern und Auswanderern“ bei Schweigen-Rechtenbach über die Auswirkungen des globalen Klimawandels im Wald und am Haardtrand und zeigt auf, wer die Gewinner und Verlierer sind.

Wer sind die Biosphären-Guides?

Die Biosphären-Guides bieten kenntnisreiche und kurzweilige Führungen im Pfälzerwald und an der Weinstraße an und helfen so, dem Biosphärenreservat Gesicht und Stimme zu geben. Sie bringen Gästen wie Einheimischen dessen Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfalt näher und vermitteln gleichzeitig Zielsetzung und Auftrag des Schutzgebiets. Die Ausbildung wurde vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Regio-Akademie angeboten. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Qualifizierung unterstützt.

Bei allen Touren sind feste Schuhe und wetterfeste Kleidung erforderlich. Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de oder unter Telefon 06325 95520.