Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat Frauen und Männer aus der Diözese Speyer für ihr kirchliches und karitatives Engagement die Pirminius-Plakette verliehen. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung der Diözese. Benannt ist sie nach dem heiligen Abtbischof Pirminius, der als Missionar im südwestdeutschen Raum wirkte und 753 in dem von ihn gegründeten Kloster starb. Im Zuge des Domweihefestes am Sonntag in Speyer erhielten auch Südpfälzer diese Auszeichnung. Geehrt wurde der Steinweilerer Norbert Kraus aus der Pfarrei Heilige Vierzehn Nothelfer Kandel, der seit 50 Jahren in der Pfarrei und auf vielfätliger Weise engagiert ist, etwa als Gottesdienstleiter und Verwaltungsratsmitglied. Waldtraud Zehnder-Liedke aus der Pfarrei Rülzheim, die auch für die Sozialstation Germersheim und Rülzheim tätig ist, wurde für ihr vielfältiges Engagement, ihr Ideenreichtum und ihre zupackende Art gewürdigt. Rita Dahlem aus der Pfarrei Heiliger Augustinus aus Landau wurde ebenfalls ausgezeichnet, da sie sich jahrzehntelang das Leben der Pfarrei mitgestaltet hat, zum Beispiels als Mitglied der Frauengemeinschaft und Organisation von Basaren zu wohltätigen Zwecken. Benedikt Ockel aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt aus Landau gehört zu den Vertretern der jüngeren Generation, die mit der Plakette ausgezeichnet werden. Er engagiert sich unter anderem in der Messdienerarbeit und Firmkatechese, in Pfarreirat und Gemeindeausschuss.