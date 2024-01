Nicht nur hierzulande, sondern auch im Elsass heißt es demnächst wieder „Helau“ auf den Straßen und Gassen. Obwohl es in diesem Jahr eine recht kurze närrischen Saison ist, sind wieder einige Umzüge angekündigt.

Der bei Narren dies- und jenseits der Grenze beliebte Faschingsumzug in Lauterbourg zieht diese Jahr am Sonntag, 4. Februar ab 14.30 Uhr durch die Stadt. Traditionell sind viele Musik- und Fußgruppen – auch aus Deutschland – dabei, die Unterhaltung und Stimmung garantieren sollen. Mindestens genau so beliebt und traditionell verankert im Jahresprogramm ist der Umzug in Mothern. Der närrische Lindwurm ist für Sonntag, 11. Februar, 14.30 Uhr angekündigt. Am 3. Februar beginnt in Seltz der Nachtumzug mit Fanfaren und Guggenmusik, der ab 19.03 Uhr durch den Ort zieht. Am Dienstag, 13. Februar, startet ab 14.29 Uhr der Umzug durch das elsässische Hoerdt. Fußgruppen und Wagen sind dann in der „Rue de la République“ und der „Rue de La Wantzenau“ unterwegs. In Mulhouse steigt das närrische Treiben am Sonntag, 18. Februar ab 14.11 Uhr. Für denselben Tag ist auch der Karnevalsumzug in Roppenheim angekündigt, der ab 14.29 Uhr durch die Gemeinde zieht.