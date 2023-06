In Waldhambach wird von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, auf dem Willi-Madery-Platz Kochlöffelkerwe gefeiert. Fassanstich ist am Freitag um 18 Uhr mit 30 Liter Freibier, wie Ortsbürgermeister Michael Martin mitteilt. Ab 20 Uhr spielt die Band Varied Bunch im Festzelt. Samstags beginnt das Kerwetreiben um 16 Uhr, um 17 Uhr zelebriert Diakon Wilhelm einen Wortgottesdienst in der Kirche St. Wendelinus. Livemusik gibt es ab 20 Uhr von der „Hut-A-Band“. Der Kerwesonntag beginnt ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Kerwemontag ist traditionell Schnitzeltag in Waldhambach. Die Küche bietet zahlreiche Variationen an. Zum Abschluss spielen Tops-Troubadix-Amadeus ab 20 Uhr auf dem Dorfplatz.