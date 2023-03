Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor fast zwei Jahren erwischte die Polizei an einem Sonntagmorgen vier Männer an einem Wertstoffhof des Kreises SÜW. Diese hatten zwei ältere Fernseher bei sich. Wo kamen die Geräte her? Das fragte sich nun auch das Amtsgericht Landau.

War es ein Einbruch, Diebstahl, Raub oder Bandenkriminalität? Alles stand im Raum bei dem Verfahren vor dem Amtsgericht Landau. Angeklagt waren vier junge Männer im Alter zwischen 22 und