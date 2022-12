Das A-Cappella-Ensemble Midlife Voices gibt am Freitag um 19 Uhr ein Konzert in der Simultankirche Rohrbach. Das Spektrum der noch recht neuen Gruppe reicht von Choral über Volkslieder bis zu deutschem und internationalem Pop. Der musikalische Leiter Frank Montillon hat als Dirigent des Frauenensembles Twenty Up aus Jockgrim schon große musikalische Erfolge gefeiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.