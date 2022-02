Aus den Fußball-C-Klassen B1 und B2 wird eine Aufstiegsrunde gebildet, zwei Tickets für die B-Klasse sind dort zu vergeben. Während aus B1 grundsätzlich alle Mannschaften aufsteigen dürfen, hat dieses Recht aus der Gruppe B2 unter bestimmten Voraussetzungen nur eine einzige Mannschaft.

Auf den ersten Blick ist die Tabellenkonstellation in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern B1 eindeutig. Dort, wo sich die zweiten (und zum Teil dritten) Mannschaften der A-Klasse-Teams tummeln, liegt die TSG Wolfstein-Roßbach II mit 50 Punkten aus 19 Partien uneinholbar vorne. 14 Punkte Vorsprung, bei einem absolvierten Spiel mehr, auf Verfolger SG GlanAlb II sind ein deutliches Zeichen.

Wären da aber nicht die Tücken des Spielsystems. Dieses sorgt dafür, dass die beiden Kontrahenten am Ende die gleiche Punktzahl mit in die Aufstiegsrunde nehmen könnten. Erste Voraussetzung dafür: Die SG muss das noch ausstehende, für den 27. Februar geplante, direkte Duell gewinnen. Und dann kommt es noch darauf an, welche Mannschaften diese beiden Teams mit in die Aufstiegsrunde begleiten.

Klar ist nur, dass die SG Breitenbach/Dunzweiler II einer von drei weiteren Teilnehmern ist. Um die beiden verbleibenden Plätze kämpfen – zumindest theoretisch – noch die Mannschaften bis zu Platz acht. Realistischer erscheint ein Dreikampf mit der SG Bechhofen/Lambsborn II, dem TuS Schönenberg II sowie dem SV Mackenbach II. Ernsthafte Aufstiegschancen dürften aber lediglich die Top drei haben, mit aktuellem Vorteil für „Rowo“ II.

In Gruppe B2 sind vorwiegend die (nicht aufstiegsberechtigten) zweiten Mannschaften aus der Gruppe A1 aktiv. Und zusätzlich die Mannschaft des FV Olympia Ramstein III. Und jene Ramsteiner sind die einzigen, die auch tatsächlich im kommenden Spieljahr B-Klassist sein könnten. Aber auch nur dann, wenn die eigene Erste aus der A-Klasse in die Bezirksliga und die Zweite aus der B-Klasse Gruppe B, wo sie vorne mitspielt, in die A-Klasse aufsteigen. Als Tabellenführer der C-Klasse B2 hat Ramstein III mit 30 Punkten aus elf gewerteten Spielen insofern gute Voraussetzungen.

DIE TABELLEN

C-Klasse KUS-KL B1

1. TSG Wolfstein-Roßbach II 19 Spiele/50 Punkte

2. SG GlanAlb II 18/36

3. SG Breitenbach/Dunzweiler II 18/35

4. SG Bechhofen/Lambsborn II 18/26

5. TuS Schönenberg II 18/24

6. SV Mackenbach II 18/24

7. SV Nanz-Dietschweiler III 19/21

8. SV Spesbach II 18/20

9. TuS Glan-Münchweiler II 18/17

10. VfR Hundheim-Offenbach/Hinzw. II 19/16

11. TSG Burglichtenberg II 19/14

C-Klasse KUS-KL B2

1. FV Ramstein III 11/30

2. SG Pfeffelbach/Konken 13/30

3. SpVgg Welchweiler 13/27

4. US Youth Soccer Europe II 12/13

5. SG Schrollbach/Rehweiler II 12/12

6. SpVgg Glanbrücken II 12/12

7. SV Hefersweiler II 11/10

8. SGV Elschbach II 10/6

9. TuS Gries II (ohne Wertung)