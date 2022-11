Am Freitagmittag zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu zwei Unfällen. Ein unbekannter Fahrer rangierte mit seinem Lkw und beschädigte dabei einen Briefkasten. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In unmittelbarer Nähe wurde kurz danach, ebenfalls durch einen Lkw, eine Laterne demoliert. Durch Anwohner konnte ein Fahrzeug mit einem gelbem Auflieger gesichtet werden. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls, ohne die Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Ob es sich dabei um den selben Lastwagen handelt, ist derzeit noch unklar.