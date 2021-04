Zwölf Corona-Neuinfektionen im Kreis innerhalb von 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Damit hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 1763 erhöht. Der Inzidenzwert, also die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis der vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, beträgt 57. Würden die im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte in die Berechnung mit einbezogen, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 54. Aktuell sind laut Gesundheitsamt 115 aktive Infektionsfälle im Kreis registriert: 40 im Oberen Glantal, 49 in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan und 26 in der VG Lauterecken-Wolfstein.