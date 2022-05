Zwei Männer sind am späten Samstagabend erwischt worden, nachdem sie sich unter dem Einfluss von Alkohol hinters Steuer gesetzt hatten. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Streife am Samstagabend in der Kuseler Straße Pfeffelbach einen 29-jährigen Autofahrer kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Seine Fahrt war somit beendet. Ebenfalls am Samstagabend wurde ein Autofahrer in der Waldmohrer Straße in Breitenbach gestoppt. Auch der 31-Jährige hatte laut Polizei zu tief ins Glas geschaut. Nach einem Alkoholtest war auch für diesen Verkehrsteilnehmer die Fahrt beendet. In beiden Fällen war die Promillezahl nicht hoch. Es kommt nicht zu Strafverfahren, die Polizei hat jeweils Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.