60 Bogenschützen waren am Samstag und Sonntag in Hinzweiler beim zehnten Königsbergturnier im 3D-Schießen am Start. Das erwartet schlechte Wetter und die Tatsache, dass das Turnier auf Pfingsten fiel, machte die Schützengilde für die geringere Teilnehmerzahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren verantwortlich.

Bogenschützen im Alter zwischen elf und 80 Jahren gingen in den Disziplinen Langbogen, Instinktivbogen, Compound und Recurve an den Start. Allerdings war kein Teilnehmer aus dem Kreis Kusel dabei. „Solche Veranstaltungen machen mir mittlerweile mehr Spaß als das Bogenschießen auf einer Anlage“, sagte Helmut Beth aus Ramsen, der in einer Gruppe mit Thomas Welter (Foto) in den Parcours ging. Da gehe es gemütlich zu ohne Leistungsdruck, man unternehme eine schöne Wanderung und habe Zeit sich mit anderen Bogenschützen zu unterhalten, sagte er. Das Königsbergturnier war das dritte und damit letzte Turnier der Schützengilde in diesem Jahr.