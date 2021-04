Die Polizei in Kürten, Nordrhein-Westfalen, hat in der Nacht zum Donnerstag einen 38-Jährigen und eine 33-Jährige festgenommen. Das Duo soll mit einem Einbruch in den Hofladen bei Homberg am Mittwoch in Verbindung stehen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte Lebensmittel aus dem frei zugänglichen Laden entwendet sowie einen Behälter mit Bargeld aufgebrochen. Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten aus Nordrhein-Westfalen Wurstwaren des Hofladens sowie Einbruchswerkzeug. Das Duo wurde festgenommen, das Diebesgut sichergestellt.