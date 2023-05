Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landwirt Jörg Brassel verkauft nicht nur Milch, sondern auch Eis am Automaten. Der Landwirt berichtet, sein Automat in Konken sei in den ersten Wochen überrannt worden. Von großer Nachfrage berichtet auch Stefan Herrmann, der in Waldmohr einen Automaten aufgestellt hat – und im Südkreis sein Geschäft ausweiten will.

Über den Sommer seien täglich bis zu 200 Kunden zum Eisautomaten gekommen, schätzt Brassel. Dafür liefert er mehr als 1000 Liter Milch wöchentlich zur Eismanufaktur