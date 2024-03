Günther Bergs läuft seit 24 Jahren. Er ist damals praktisch bei Null gestartet. „Ich war schwerst alkoholabhängig“, erzählt er von bitteren Momenten, vielen Rückschlägen und dem Wendepunkt im November 1999, als er beschloss, alles zu ändern.

Er fing an, Sport zu treiben, versuchte es mit Krafttraining. „Ich wog nur noch 55 Kilo. Bei 1,86 Metern Körpergröße ist das nicht gerade viel.“

Im Jahr 2000 begann er zu laufen. Zwei Jahre danach finishte er seinen ersten Marathon: Der Laufsport faszinierte ihn. Er lief inzwischen regelmäßig und gern auch lange. Vier Jahre später bewältigte er seinen ersten „Hunderter“. Im Jahr 2007 lief er durch die Sahara. Beim Wettbewerb durch die Wüste im Südwesten Algeriens, bei dem Temperaturen bis zu 60 Grad Celsius herrschten, kam er nach 185 Kilometern als bester Deutscher ins Ziel. „Das war mein erster Höhepunkt“, sagt er heute.

Wie sehr der Sport sein Leben veränderte, zeigt der Weg, den er schließlich einschlug. 2013 machte er eine Ausbildung als Lauftherapeut. Eineinhalb Jahre dauerte die berufsbegleitende Fortbildung. Günther Bergs war mit Feuereifer dabei. Er machte weiter Sport und war schnell „Teil der Szene“, wie er sagt. Bergs, der in Glanbrücken wohnt, machte sich als Lauftherapeut selbstständig und gibt seitdem Laufkurse. Sein Ziel sei es aber nicht, „Sportlern zu helfen, die in die Wüste wollen, sondern er will denen helfen, die sich nicht vorstellen können, dass sie bald fünf Kilometer am Stück laufen können. Ich will die Leute von der Couch kriegen, will sie zum Laufen kriegen“ , sagt der Lauftherapeut. Auf die Frage, wie alt er ist, muss er erst mal nachrechnen. „67“, sagt er dann und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Ich hätte letztes Jahr Rente beantragen können. Ich habe es vergessen.“