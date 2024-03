An Ostermontag und dem Mittwoch danach steigen zwei Halbfinalspiele im Kreispokal mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Landkreis Kusel.

Den Anfang macht am Montag (15 Uhr) der ASV Langweiler/Merzweiler, aktuell Zweiter in der A-Klasse Birkenfeld, der im Wettbewerb des Kreises Bad Kreuznach auf die SG Soonwald aus der Kreuznacher A-Klasse trifft. Bei einem Erfolg würde der ASV im Finale auf den Sieger der Begegnung VfL Rüdesheim gegen den TSV Hargesheim treffen.

Und am Mittwoch ermittelt dann der Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern seine Finalteilnehmer. Mit dabei: Der VfB Waldmohr aus der A-Klasse, der als Favorit in das Duell beim B-Klassisten SG Schrollbach/Hauptstuhl geht. Gespielt wird auf dem Hartplatz in Hauptstuhl, Anstoß ist um 19 Uhr. Eine halbe Stunde vorher steigt das zweite Semifinale zwischen dem FV Kindsbach und dem SV Steinwenden II, beide ebenfalls aus der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Die Sieger der beiden Partien treffen im Finale am Mittwoch, dem 15. Mai, um 18.30 Uhr in Miesau aufeinander.