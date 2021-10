Mit einem „Pfälzisch-bayrischen Abend“ erinnert die Weinrunde Pfälzer Musikantenland der Weinbruderschaft der Pfalz daran, dass einst die Pfalz Teil des Königreich Bayerns war.

Gefeiert wird am Donnerstag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr mit Weißwurst, Brezen, Radi, süßem Senf und Bier in der Landscheidhütte des Heimatvereins in Eßweiler (Landesstraße 372, etwas einen Kilometer nach dem Ortsausgang in Richtung Oberweiler im Tal).

Einleitend soll in einem nicht ganz ernst gemeinten Vortrag der Geschichte der Weißwurst nachgespürt, die Frage des rechten Verzehrs der Weißwurst beantwortet und schließlich der Verlauf des sogenannten „Weißwurstäquators“ geklärt werden.

Verpflichtende Anmeldung unter micogi@inexio.email oder 06383 9287723. Es gilt die 3G-Regel.