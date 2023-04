Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Und es waren Hirten“ nannte der Westricher Madrigalchor sein Weihnachtskonzert, das zusammen mit Organist Jan Brögger und Gabriele Wieczorek an der Querflöte in der Katholischen Kirche in Waldmohr am Sonntagnachmittag aufgeführt wurde. Etwa 40 Besucher waren gekommen.

Auch dieses Jahr war die Adventszeit überschattet von der Pandemie, viele Weihnachtskonzerte wurden abgesagt. Eine Sprecherin des Westricher Madrigalchors bedankte sich bei den Besuchern,