„Musik verbindet“ lautet das Motto, unter dem die drei Musikvereine aus Herschweiler-Pettersheim, Altenkirchen und Frohnhofen gemeinsam proben. Das Ergebnis ihrer Kollaboration werden sie bald auch der Öffentlichkeit präsentieren.

Alle Musiker proben zusammen im Dorfgemeinschaftshaus in Frohnhofen unter den beiden Dirigenten. Die Vereine Altenkirchen und Frohnhofen spielen bereits seit geraumer Zeit als die Kohlbacher Musikanten zusammen. Wie Achim Steigner, Dirigent des Musikvereins Herschweiler-Pettersheim, und Dirigentenkollege Peter Brutschy informieren, seien während der Corona-Zeit einige Musiker abgesprungen. Das mache sich auch bei den Proben bemerkbar: Es fehle an Nachwuchs, sodass einzelne Vereine gar nicht mehr allein auftreten können.

Anfang November fand erstmals eine gemeinsame Probe der drei Orchester statt. Die Vorsitzenden der Musikvereine – Thomas Becker aus Herschweiler-Pettersheim, Martina Gerhardt vom MV Frohnhofen und Andreas Anstett für Altenkirchen – hatten mit den Dirigenten die Idee, künftig zusammen unter dem Motto „Musik verbindet“ aufzutreten. So kommen insgesamt etwa 40 Musikerinnen und Musikern zusammen. Das Programm wird eine Reise durch viele Stilrichtungen über Filmmelodien, Schiffe, afrikanische Rhythmen sowie Musik aus dem Musical König der Löwen.

Musikalische Reise durch verschiedene Stile

Die Proben für zwei Konzerte im April laufen auf Hochtouren. DIE RHEINPFALZ durfte bei einer Probe dabei sein. Unter Dirigent Achim Steigner wurde im ersten Teil das Stück „Windjammer“ des Komponisten Robert Buckley eingeübt – eine musikalische Reise auf einem Segelschiff. Besonders die Trompeten sind bei diesem Werk gefordert. „Der Taktstock gibt das Tempo vor“, sagte Steigner zum Orchester und fordert zum exakten Zusammenspiel auf. Besonders beeindruckend ist der Klang des Orchesters, wenn alle Instrumente zusammen spielen.

Im zweiten Teil übernahm Peter Brutschy den Dirigentenstab und forderte Höchstleistungen von den Musikern. Bei den Rhythmen von „African Inspirations“ des Komponisten Markus Götz sind Schlaginstrumente in einem Allegro-Teil mit kraftvollen Passagen hörbar, bevor das Stück im emotionsgeladenen Tutti endet. Die Besucher erwarten zwei anspruchsvolle Konzerte.

Info

Die Konzerte finden samstags um 20 Uhr statt: am 13. April in Herschweiler-Pettersheim in der Schulturnhalle und am 4. Mai im Dorfgemeinschaftshaus in Frohnhofen.