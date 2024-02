Die heftigen Regenfälle der vergangenen Wochen haben in Selchenbach Graben-Arbeiten notwendig gemacht. Eine Firma führe Säuberungen entlang der Feldwege aus, berichtete Ortsbürgermeister Dieter Edinger nach der jüngsten Ratssitzung. Bei den Regenfällen war auch die Bundesstraße 420 in Selchenbach überflutet worden. „Das Wasser drohte sogar in einige Keller zu laufen“, berichtete Edinger. Das Regenwasser habe von den Feldwegen nicht mehr richtig abfließen können, da deren Gräben verschlammt und dicht waren. Die Gemeinde sei daher in Zugzwang gewesen. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich nach seinen Angaben auf „mehrere Tausend Euro“.