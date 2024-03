Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder. Um sie zu halten, kommen Pfarrer mitunter auf innovative Ideen. So fand zuletzt in Bockenheim an der Weinstraße ein Harry-Potter-Gottesdienst statt. In Ludwigshafen ist eine Neuauflage bereits geplant. Wie weit darf Kirche gehen, wollte die RHEINPFALZ von einem protestantischen und einem katholischen Dekan aus dem Landkreis Kusel wissen.

Die kleine Kirche in Bockenheim war zum Harry-Potter-Gottesdienst Ende Januar proppenvoll. Anstelle einer gewöhnlichen Predigt und traditionellen Gesangs gab es magische Melodien und Fürbitten mit