Weniger Anreiz? Größere Hürden? Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Lebensmittelautomaten vor Einbrüchen zu bewahren. Die Betreiber wägen viele verschiedene Maßnahmen ab.

Eine Möglichkeit ist, dass an den Geräten nur noch mit Karte bezahlt werden kann. Der Anreiz für die Täter sinkt, da kein Bargeld mehr zu erbeuten ist. Das bedeute allerdings 50 Prozent weniger Umsatz, sagt Automatenbetreiber Stefan Herrmann. Grund: An seinem Automaten in Waldmohr seien bis zu 50 Prozent der Kunden Kinder, die noch keine Bankkarte besitzen. Zudem seien „nur wenige Menschen bereit, an einem Automaten mit Karte zu zahlen“. Herrmann hat einige seiner Automaten mit Kameras und Alarmanlagen ausgestattet.

Landwirt Jörg Brassel hat andere Erfahrungen gemacht: Er betreibt seit eineinhalb Eisautomaten in Konken, Kusel, Altenglan, Nanzdietschweiler und Schönenberg-Kübelberg. An diesen ist nur Kartenzahlung möglich. „Da hatten wir noch nie Ärger. Die Automaten laufen auch mit Karte gut“, berichtet er.

Abschließbarer Zaun

Petra und Matthias Gries bieten an den Standorten Waldmohr und Nanzdietschweiler noch beide Zahlungsmöglichkeiten an. Sie erwägen, komplett auf Kartenzahlung zu setzen. „Den Kriminellen geht’s nur ums Geld. Die sehen nach, wie voll die Fächer sind, und rechnen aus, wie viel Geld im Automaten ist“, sagt Matthias Gries. Auf Videoüberwachung zu setzen, sieht Gries indes kritisch. Das sei im öffentlichen Raum wegen des Datenschutzgesetzes problematisch. Eine Alarmanlage nütze seiner Meinung nach nicht viel, weil diese erst reagiere, wenn der Automat beschädigt wird. Außerdem könnte sie schon anspringen, wenn jemand an dem Gerät rüttelt, beispielsweise weil das Wechselgeld im Schach klemmt.

Die Automaten könnten durch abschließbare Umhausungen mit Rollladen geschützt werden. Das überlegt zumindest Automatenbetreiber Michael Schäfer. Diese Maßnahme sei allerdings sehr kostspielig. Ein abschließbarer Zaun soll seinen Getränkeautomaten im Schulzentrum auf dem Rossberg außerhalb der Betriebszeiten künftig vor Angriffen schützen.