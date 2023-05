Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erneut befasst sich das Verwaltungsgericht in Neustadt am Montag, 24. Januar, mit den wiederkehrenden Ausbaubeiträgen in Waldmohr.

Fünf Anwohner gehen gerichtlich gegen die Stadt vor, ein weiterer Anwohner hat nach Auskunft von Richter Hanno Gorius seine Klage zurückgezogen. Konkret gehe es um die vor mehreren Jahren durchgeführte