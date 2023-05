Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Gastronomen leiden unter Personalmangel. Bei Karsten Mühmel ist das anders, denn in seinem Hotel-Restaurant in Waldmohr packt seine ganze Familie mit an. Das ist jetzt schon sein zweiter Betrieb. Durch die Neueröffnung will er seinen Mitarbeitern eine sicherere Zukunft bieten.

„Personal für Küche und Service gesucht“ – das ist immer häufiger auf Aushängen, in Zeitungen oder im Internet zu lesen. Die Pandemie hat den Personalmangel in der Gastronomie