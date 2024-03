In einer beeindruckenden Erfolgsserie sichert sich das Team des TV Waldmohr II innerhalb weniger Wochen bereits den dritten Titel.

Nach dem Gewinn des Bezirkspokals der Kreisklassen und der vorzeitigen Meisterschaft in der Kreisklasse A West Süd konnten die Spieler Pascal Weingart, Michael Lustig und Sebastian Heinz beim Final Four Turnier der Pfalz-Pokalmeisterschaft in Großniedesheim erneut glänzen. Im Halbfinale trafen die Waldmohrer auf die vermeintlich stärksten Gegner, die SG Waldfischbach Burgalben III. Trotz Verletzungssorgen überzeugten Lustig, Weingart und Heinz mit starken Leistungen im Einzel und Doppel und sicherten sich souverän mit 4:0 den Einzug ins Finale.

Im Endspiel stand ihnen der TV Hagenbach gegenüber, der sich zuvor gegen den SV Kirchheim II durchgesetzt hatte. Das Finale entwickelte sich überraschend klar zugunsten des TV Waldmohr II. Mit nur zwei verlorenen Sätzen sicherten sich die Spieler einen ungefährdeten 4:0-Sieg und damit die Pfalz-Pokalmeisterschaft.

Mit dem Ende der aktuellen Saison beginnt für den TV Waldmohr bereits die Vorbereitung auf die kommende Runde. Der Verein lädt alle Interessierten zum Tischtennisspielen ein. Trainingszeiten sind jeweils dienstags und donnerstags ab 20 Uhr, für Jugendspieler zusätzlich donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr.