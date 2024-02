Am Samstagmorgen bemerkte der Fahrer eines silbernen Skodas einen Schaden an der hinteren Stoßstange seines Wagens, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Saarbrücker Straße geparkt war. Das berichtet die Polizei. Vermutlich rammte ein anderer Fahrer beim Ausparken den Wagen und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lauterecken unter Telefon 06382 9110 zu melden.