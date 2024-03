Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vertrieben, deportiert, ermordet – in der Zeit des Nationalsozialismus’ erlitten viele jüdische Mitmenschen schreckliche Schicksale. In Brücken wird mit sogenannten Stolpersteinen an sie erinnert. Nicht anonym, sondern ganz konkret bezeugen die Steine mit Messingtafeln, wer hier einst lebte. Vier neue kommen bald dazu.

Sie sollen an das Schicksal der jüdischen Menschen erinnern, die einst in Brücken wohnten und in der Zeit des Nationalsozialismus’ vertrieben, deportiert oder ermordet wurden. Die