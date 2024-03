Für die Verwaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald soll in Börfink ein Gebäude hergerichtet werden. Der Mietvertrag sei inzwischen unterschrieben, informierte ein Sprecher des Umweltministeriums auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Zwischenzeitlich hatte sich noch eine Alternative aufgetan. Doch daraus wird nichts.

Das Nationalparkamt ist derzeit provisorisch am Ende der Brückener Straße in Birkenfeld untergebracht. Demnächst steht für die rund 60 Mitarbeiter ein Umzug ins knapp zwölf Kilometer entfernte Börfink an. Auf dem Gelände des ehemaligen Bunkers ist auch der Rangerstützpunkt untergebracht. „Nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem Eigentümer wird dort ein bestehendes Gebäude für das Nationalparkamt hergerichtet“, informierte das Umweltministerium.

Diese Folgenutzung des Bestandsgebäudes sei ganz im Sinne des Klimaschutzes. „Die gemeinsame Unterbringung bietet für das Amt und den Rangerstützpunkt organisatorische Vorteile. So fallen zahlreiche Fahrten zwischen den Standorten weg“, betont auch der Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, Harald Egidi. Auch die Lage mitten im Nationalpark sei für Forscher, Waldentwickler sowie Umweltbildner von Vorteil, fügt Egidi hinzu.

Neubau am Umwelt-Campus geplant

Ursprünglich war für das Nationalparkamt ein Neubau auf dem Gelände des Umwelt-Campus Birkenfeld geplant. Nachdem der Nationalpark 2015 eröffnet worden war, waren mehrere Kooperationen mit dem Umwelt-Campus etabliert worden. Ein wichtiger Baustein des offiziellen Kooperationsvertrags von 2018 sollte der Neubau des Nationalparkamt-Gebäudes auf dem dortigen Gelände sein, der nach Grundsätzen und Konzepten zum nachhaltigen Bauen erfolgen sollte.

Doch die Landesregierung hatte das Projekt im vergangenen Jahr überraschend gestoppt. Für die Entscheidung waren Klimaschutzgründe, aber auch finanzielle Gründe angeführt worden. Am Umwelt-Campus wurde dies mit großer Enttäuschung aufgenommen.

Neue Hoffnung nach Angebot

„Nachdem sich abzeichnete, dass der gemeinsame Neubau mit der Hochschule Trier auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld nicht zeitnah realisiert werden kann, wurde eine Neuunterbringung des Amtes unter der Prämisse verfolgt, Nationalparkverwaltung und Rangerstützpunkt an einem Standort unterzubringen“, berichtet der Ministeriumssprecher.

Dabei hatte es erst vor wenigen Wochen noch einmal Grund zur Hoffnung gegeben, dass die Nationalpark-Verwaltung womöglich doch in die Nähe des Campus-Geländes ziehen könnte. Nach Informationen der RHEINPFALZ hat die Oak Garden (CNDE) Holdings GmbH in Hoppstädten-Weiersbach ein neu gebautes Gebäude am Umwelt-Campus Birkenfeld mit vier Etagen à 400 Quadratmetern zur Miete angeboten. Die Nähe zum Bahnhof Neubrücke, zu Wissenschaft, Hotel und Campus-Mensa hätten unter anderem dafür gesprochen.

Wann der Umzug nach Börfink realisiert werden kann, sagte Egidi auf Nachfrage der RHEINPFALZ nicht.