Am ersten Spieltag der Rückrunde schaffte es das Verbandsliga-Billardteam des PBC Kusel, in Alzey einen Punkt zu entführen.

„Das war letztlich sehr wichtig“, sagt Mannschaftsführer Stefan Stahlbusch. Er verweist darauf, dass auch hinter dem PBC gepunktet wurde und prophezeit, dass es in der Liga bis zum Schluss spannend bleibt.

Die Grundlage für den Punkt legte Karlheinz Stollhof mit seinen zwei guten Gewinnpartien im 8 und 9 Ball. Frank Neudeck gelang ein Herzschlagsieg im 10 Ball der ersten Runde, so dass es zur Halbzeit remis stand. Stahlbusch feierte im zweiten Durchgang einen 10-Ball-Erfolg. Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden. Stahbusch: „Letztlich war es ein verdienter Teilerfolg. Es war das gleiche Ergebnis wie in der Vorrunde.“

Am kommenden Sonntag trifft das Team „zuhause in Niederalben“ auf den MC Kaiserslautern 1, der mit 13 Punkten auf Platz drei der Tabelle steht, während die Kuseler mit sieben Punkten Sechster sind. Stahlbusch: „Das wird ein Brocken.“