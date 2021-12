Als eine der ersten Gemeinden im Umkreis hat Hefersweiler mit dem Auftrag für die Lieferung und Pflanzung von acht Solitärgehölzen den Weg bereitet, um auf dem Friedhof in Hefersweiler Baumbestattungen mittels kompostierbaren Urnen anzubieten – ähnlich einem Friedwald. Konkret auszuarbeiten sind noch die Gestaltung der Kreise um die Bäume und die Anzahl der möglichen Beisetzungen.

Gedacht ist an jeweils zehn Urnen pro Baum, so dass man mit 80 Beisetzungen eine gewisse Reserve für die Zukunft schaffen kann. Ähnliches wünscht sich Ortsbürgermeister Bernd Degen für den Friedhof im Ortsteil Berzweiler, wo bereits zwei prächtige Linden beim Denkmal für eine derartige Bestattungsform als geeignet erscheinen. Zumal die Fläche dort rundherum etwas verwildert daherkommt und mit einer Neugestaltung aufgewertet werden könnte. Damit wäre das Angebot aus Erd- und Feuerbestattung in Einzel- und Doppelgräbern sowie in gemischter Belegung, von Wiesengräbern für Urnen und sogar – allerdings kaum nachgefragt – an anonymen Bestattungen auf dem Friedhof in Berzweiler vielfältiger als in anderen Gemeinden.

Für insgesamt 115.000 Euro wird in der örtlichen Kindertagesstätte eine Lüftungsanlage installiert. Abzüglich der Förderung und der finanziellen Beteiligung der anderen Einzugsgemeinden bleiben an der Ortsgemeinde rund 6000 Euro hängen.