„Rassismus kannst Du nur ,besiegen’, wenn Du Vorbild bist. Musik gibt dir das Handwerk dazu“, schreibt die bekannte Regisseurin, Schauspielerin und Moderatorin Mo Asumang im Booklet der Musik-CD „#IHaveADream – Gegen jeden Rassismus“, die am 8. Mai erscheint. Das Projekt ist in Kusel ins Leben gerufen worden.

Auf der CD zu hören sind 28 Bands, die nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit abgedruckten Statements ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollen. Dabei sind einige Bands, die auch schon in Kusel gastierten – beispielsweise Freidenkeralarm, Los Fastidos, Akne Kid Joe, Arrested Denial oder Lena Stöhrfaktor.

Die wohl bekannteste Band auf dem Tonträger ist „Feine Sahne Fischfilet“, die ihren Titel „Dreck der Zeit“ beisteuert. Ebenfalls mit dabei ist die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano mit der Kölner Hip-Hop-Band Microphone Mafia, die ebenfalls bereits in Kusel aufgetreten sind.

Initiiert wurde die Veröffentlichung der Musik-CD von der Alternativen Gegenkultur Kusel. Finanziert wurde der Tonträger, der 1000-mal gepresst wird, durch Crowdfunding und Spenden der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie der Linkspartei.

Für die grafische Gestaltung des Covers und des Booklets ist der Kuseler Künstler Andreas Becker verantwortlich. Der Tonträger wird kostenlos erhältlich sein.

Der Sampler ist ab dem 8. Mai in der Kontaktstelle Holler zu haben , kann gegen Übernahme von Porto und Verpackung aber auch bestellt werden. Weitere Informationen und Bestellung per E-Mail an AGK-Sampler@gmx.de