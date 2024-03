Direkt hinter den Bushaltestellen der Integrierten Gesamtschule (IGS) am Standort Schönenberg-Kübelberg entsteht derzeit ein Schulgarten – dabei sollen die Schüler tatkräftig mit anpacken. Und am Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel hält moderne Technik Einzug ins Hochbeet.

Vergangene Woche war reine Muskelkraft gefragt, als es ums Umgraben der Wiese vor der Schule ging. Unter anderem griff Lehrerin Marie Schlösser zum Spaten: „Unsere Turnhalle ist ja momentan zu, da ist das unser Sport.“ Bis die Fläche für ihre künftige Nutzung als Schulgarten hergerichtet ist, dauert es noch ein wenig. Abgesteckte Bereiche lassen aber immerhin erahnen, was für welche Stelle vorgesehen ist. Mit Unterstützung der Erika-und-Wolfgang-Hutzel-Stiftung konnte bereits ein Zaun angeschafft werden, um den Schulgarten vor Tieren und Vandalismus zu schützen, erzählt Schulleiter Uwe Steinberg.

Eine Arbeitsgemeinschaft ist bereits gestartet, sie soll sich um das Gelände kümmern – und hat über Winter bereits Insektenhotels gebaut. Außerdem, so Steinberg, werde der Schulgarten in den Unterricht der achten Klassen integriert, beispielsweise ins Fach Biologie oder ins Fach Familie und Gesellschaft. Steinberg: „Wenn etwas geerntet wird, können wir das selbst nutzen und in der Schulküche weiterverarbeiten.“ Unter anderem sollen Kräuter angepflanzt werden, ebenso Kartoffeln und anderes Gemüse. Außerdem sollen Obstbäume und Beerensträucher an der Schule einen Platz finden.

Koordiniert wird das Projekt laut Steinberg von vier Lehrerinnen und Lehrern, darunter Schlösser. Bei der Pflanzenauswahl werde darauf geachtet, dass es nicht zu pflegeintensiv wird. Schließlich stehen jede Woche nur wenige Stunden für die Gartenarbeit in der Schule auf dem Stundenplan.

Smartes Gärtnern mit moderner Technik

Mit viel Technik wird am Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel ebenfalls gegärtnert. Dort arbeitet eine zehnte Klasse mit „Land L(i)eben“ an einem Sensorik-Projekt. Dafür werden auf dem Schulgelände von den Schülern Hochbeete aufgebaut und bepflanzt, heißt es in einer Mitteilung von „Land L(i)eben“. Die Beete werden anschließend mit Sensoren zum Erfassen von Umweltdaten, wie beispielsweise Temperatur und Bodenfeuchte, ausgestattet. Auch hier soll das Projekt fächerübergreifend wirken – von Physik (mit dem Aufbau und der Funktionsweise der Sensoren) bis hin zu Erdkunde (Trendthema „Urban Gardening“). Die angepflanzten Lebensmittel aus den Hochbeeten sollen der Tafel Kusel gespendet werden.