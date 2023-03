Für einen 32 Jahre alten Mann endete am Mittwochvormittag eine Autofahrt mit dem Transport ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wollte der Autofahrer die Bundesstraße 420 aus der Straße „An den Mühlen“ kommend überqueren, um dann in Richtung Kirrweiler weiterzufahren. Dabei übersah er einen nach St. Julian fahrenden Linienbus. Der 42 Jahre alte Busfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW des 32-Jährigen mehrere Meter über einen Schotterplatz geschleudert, ehe er zum Stehen kam. Sowohl der Bus, in dem sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste befanden, als auch das Auto wurden stark beschädigt, der VW musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.