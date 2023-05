Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag Sandsteine aus einer Grundstückseinfahrt in der Bubacher Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 15.15 Uhr. Demnach hat der Täter rund zwei Kubikmeter lose Sandsteine in ein weißes Fahrzeuge geladen und ist davongefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.