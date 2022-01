Zwischenbilanz: In der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe A kämpfen mutmaßlich noch maximal drei Mannschaften um das Ticket für die A-Klasse. Im Tabellenkeller bleibt abzuwarten, ob am Saisonende überhaupt jemand in Richtung C-Klasse abrücken muss. Es wird wohl maximal eine Mannschaft treffen.

Was die Auf- und Abstiegsrunden im hiesigen Fußballkreis betrifft, nehmen die B-Klassen eine andere Rolle als die A- und C-Klassen ein. Anderswo verschmelzen die Gruppen, nicht so in dieser B-Klasse. Da spielen die drei Gruppen am Ende nochmals untereinander Auf- und etwaige Absteiger aus. Heißt: Die ersten und letzten fünf Mannschaften der Gruppe A sowie die ersten vier und letzten fünf Mannschaften der Gruppen B und C bilden jeweils die Auf- und Abstiegsrunden. Deren Sieger steigen in die A-Klasse auf. Ob und wenn ja wie viele Absteiger es gibt, wird gegebenenfalls erst nach Abschluss diverser Relegations- und Entscheidungsspiele feststehen und auch davon abhängen, wie viele Mannschaften aus der A-Klasse absteigen müssen.

Zurück zur Lage in der Gruppe A: Dort bilden der SV Brücken, die SG Theisbergstegen-Etschberg sowie der SV Kübelberg das Führungstrio. Liegen die ersten beiden Teams mit nur zwei Punkten Abstand noch dicht beisammen, ist der Rückstand des SVK mit neun respektive sieben Punkten schon deutlicher. Mit diesem Trio zusammen geht der SV Kohlbachtal in die Aufstiegsrunde, um den fünften Platz streiten sich der TuS Bedesbach-Patersbach II und der SV Herschweiler-Pettersheim.

Brücken will punkten

Nur noch zwei Spiele stehen in der oberen Tabellenhälfte an, jeweils mit Beteiligung des SV Brücken: Der empfängt am 27. Februar zunächst den SV Kübelberg und muss in der Woche danach zum SV Kohlbachtal. Wichtige Spiele für den SVB, der sich Heimniederlagen gegen Theisbergstegen und Kohlbachtal geleistet hat. Umso wichtiger wären Punkte aus den beiden noch ausstehenden Spielen. Brücken könnte so auf bis zu 18 Mitnahmepunkte kommen. Im schlechtesten Fall hingegen wären es nur neun. Nämlich dann, wenn die Mannschaft beide Spiele verlieren würde und zudem auch Herschweiler-Pettersheim den Sprung unter die Top fünf schafft. Dort nämlich hat der SVB beim 3:4 die dritte Niederlage hinnehmen müssen.

In jenem „Worst Case“ wäre der Abstand nach vorne womöglich schon zu groß, denn die SG Theisbergstegen-Etschberg geht definitiv mit 17 Punkten in die Aufstiegsrunde, Kübelberg könnte noch auf die gleiche Anzahl an Punkten kommen, Kohlbachtal auf maximal zehn. „Bepa II“ mit fünf und Herschweiler-Pettersheim mit acht Punkten würden mit einem noch deutlicheren Rückstand und wohl chancenlos in die Aufstiegsrunde einziehen, hätten damit aber immerhin den Klassenverbleib sicher.

SpVgg ESP Tabellenletzter

Den peilen gewiss auch die übrigen vier Mannschaften an, die sich mit dem Tabellensechsten in der Abstiegsrunde messen müssen. Beste Karten hat – neben „Bepa II“ oder dem SVHP – die SG Mühlbach/Neunkirchen, die mindestens 15 Punkte mitnehmen wird. Einige Punkte weniger nehmen der FSV Krickenbach (definitiv acht Punkte), der SG Altenglan/Rammelsbach (zwischen neun und zwölf) und die SpVgg ESP (zwischen sieben und zehn) mit, jenes Trio, das auch aktuell am Tabellenende geführt wird.

DIE TABELLE

1. SV Brücken 16 Spiele/39 Punkte

2. SG Theisbergstegen-Etschberg 16/37

3. SV Kübelberg 16/30

4. SV Kohlbachtal 16/29

5. TuS Bedesbach-Patersbach II 17/27

6. SV Herschweiler-Pettersheim 16/24

7. SG Mühlbach/Neunkirchen 16/15

8. FSV Krickenbach 16/12

9. SG Altenglan/Rammelsbach 16/11

10. SpVgg ESP 17/8