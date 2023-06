Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zu einer internen Trauerfeier sind die beiden Familien der getöteten Polizisten sowie deren Kollegen am Freitagmorgen in der Fritz-Wunderlich-Halle zusammengekommen. Der Polizeipräsident wandte sich direkt an die Bevölkerung des Landkreises.

„Ich möchte mich für die vielen Solidaritätsbekundungen aus der ganzen Welt bedanken. Und extra bedanken möchte ich mich bei den Menschen von Kusel, die gestern Abend am Gottesdienst