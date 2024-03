Eine Leicht- und eine Schwerverletzte sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochnachmittag in der Nußbacher Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Traktors beim Einbiegen auf die Hauptstraße ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Fahrerin leicht verletzt wurde – sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Schwer verletzt wurde ihre Beifahrerin. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Auto wurde beim Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.