Nach dem Tötungsdelikt von Idar-Oberstein herrscht unter dem Personal von Geschäften in Kusel Sorge und Betroffenheit. Am Samstagabend hatte ein Mann in einer Tankstelle den 20-jährigen Kassierer erschossen, nachdem dieser den Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Christoph Peters kennt den Tatort. Peters, seit 2019 Leiter des Wasgau-Frischemarktes in der Kuseler Industriestraße, stammt aus Idar-Oberstein und war selbst schon Kunde bei der Tankstelle. Auch