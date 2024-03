Das Urweltmuseum Geoskop lädt für Mittwoch, 3. April, zum nächsten Teil des wissenschaftlichen Forums Terra Magica ein. Ernst Segatz aus Quirnbach, der langjährige Leiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt, spricht ab 19.30 Uhr im Erdgeschoss der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg zum Thema „Der Biber ist zurück im Westrich“. Darin nimmt Segatz ausgehend von einer Wiedereinbürgerungsaktion im Saarland die Ansiedlung des tierischen „Ökosystem-Ingenieurs“ am Glan und an dessen Nebenbächen in den Blick, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Im Vortrag werden die aufgrund der Lebensweise des Bibers zu erwartenden Konflikte beschrieben und Möglichkeiten eines Biber-Managements diskutiert. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, zunehmender Trockenheit einerseits und sich häufender Hochwasserereignisse andererseits, könnte der große Nager wertvolle Beiträge dazu leisten, unsere Auen gegen die neuen Gefahren zu wappnen.