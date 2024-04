Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch acht Partien stehen in der Bezirksliga an. Der SV Nanz-Dietschweiler muss bei Spitzenreiter Kirchheimbolanden versuchen, den Anschluss an den Relegationsplatz nicht zu verlieren, auf dem die TSG Wolfstein-Roßbach steht. Schönenberg braucht Punkte im Abstiegskampf.

Wie immer ein Tanz auf letzter Rille: Die Bepas stehen aktuell auf Rang vier in der Bezirksliga. Und damit kann die Mannschaft unter der Leitung von Thomas Löber angesichts der heiklen Kadersituation