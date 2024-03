Der Windpark bei Hohenöllen hat in vier Jahren schon einige Schlagzeilen geschrieben. Kaum gebaut, ist er auch schon verkauft worden. Dann war eine Kanzel beschädigt, die Inbetriebnahme verzögert sich. Jetzt soll die Anlage – so die Vermutung der Pfalzwerke – Schuld an einem Störfall sein, bei dem Anfang Oktober reihenweise elektrische Geräte im Kuseler Nordkreis ihren Geist aufgegeben haben. Der Energieversorger macht jetzt Wind und schaltet die Regulierungskammer ein. Andererseits bläst ihm neuer Gegenwind seitens der Geschädigten entgegen. Mehr zum Thema lesen Sie hier