Mehr als 55.000 Euro sind bei der Sternsingeraktion in den drei katholischen Pfarreien des Landkreises zusammengekommen. Gesammelt wurde unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ für Ägypten, Ghana und den Südsudan.

In diesem Jahr konnten die Kinder wegen Corona nicht von Haus zu Haus gehen. In der Pfarrei Heiliger Franz Xaver Lauterecken wurden Segensbriefe mit Gebet und Segensaufkleber verteilt. Der Erlös in der nach Mitgliedern kleinsten Pfarrei im Kreis Kusel liegt bei 6772 Euro, wie Pfarreiratsvorsitzende Inge Lütz mitteilte.

In der Pfarrei Hl. Remigius Kusel seien 23.500 Euro an Spenden bei der Sternsingeraktion eingegangen, berichtet Gemeindereferent Michael Huber. Noch mehr konnte die Pfarrei Hl. Christophorus in Kübelberg sammeln. „Es kommen noch Spenden nach, aktuell liegen wir bei knapp 25.000 Euro“, freut sich Dekan Michael Kapolka. Die Spenden würden über das Kindermissionswerk an Projekte der Missionare Karl Schaarschmidt und Andreas Krupp in Kenia sowie Pater Franklin in Indien weitergeleitet.

Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger übrigens für die Ukraine. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine rufen die Sternsinger aktuell zu Spenden für Flüchtlingskinder und deren Familien auf. Projektpartner leisteten bereits Nothilfe.