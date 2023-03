Lediglich fünf Punkte haben die Führenden bislang liegenlassen: Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der C-Klassen-Gruppe 1 dürfte sich bis zum Saisonende hinziehen. „Meister wird, wer sich die wenigsten Ausrutscher leistet“, weiß Marco Hönsch. Also heißt es für den Spielertrainer der SpVgg Welchweiler: Im Fernduell mit dem TuS Gries und der SG Pfeffelbach/ Konken am besten nur noch siegen. Fürs Erste genügt ein Erfolg am Sonntag (15 Uhr) bei den US-Kickern in Schwedelbach.

Team Youth Soccer Europe ist längst nicht mehr das Kanonenfutter früherer Jahre. Aber sicherlich auch nicht der größte Stolperstein, den die Liga zu bieten hat. Die unterste Klasse ist eine Mehr-Klassen-Gesellschaft. An deren Spitze tummeln sich gerade mal drei Mannschaften, dann kommt ein zerzaustes Mittelfeld, hinten ist es duster. Von Ausgeglichenheit könne da keine Rede sein: „Man sieht doch die Ergebnisse ...“, verweist Hönsch darauf, dass die Begegnungen sich allzu oft zu allzu klaren und vorhersagbaren Angelegenheiten entwickelten.

„Über den Punktverlust von Gries haben wir uns natürlich gefreut“, räumt Marco Hönsch ein. Die Grieser hatten sich vor zwei Wochen im Nachholspiel in Hefersweiler einen Ausrutscher geleistet und aus einem sehr guten C-Klassen-Spiel mit Ach und Krach ein Pünktchen gerettet. Remis aber sind im Grunde zu wenig.

Position eins als psychologischer Vorteil

„Uns war sehr wichtig, nicht hinter den TuS Gries zu fallen. Dadurch, dass die Grieser danach spielfrei hatten, konnten wir uns wieder alleine an die Spitze setzen“ – auch wenn der Konkurrent noch ein Spiel in Rückstand ist. „Das könnte ein psychologischer Vorteil sein für die nächsten Wochen“, meint denn Hönsch.

Mit im Aufstiegsrennen ist auch die SG Pfeffelbach/Konken. Doch auch die hat jüngst überraschend Punkte verbummelt, sich am vergangenen Sonntag daheim von der SG Haschbach/Schellweiler ein Remis abtrotzen lassen. Wer schwächelt wann wie stark: Von dieser Frage wird es abhängen, wer die Nase vorn behält. Hönsch – im Sommer dem sportlichen Reiz folgend von Altenglan bergauf- und in der Liga abgestiegen – hat da ein schlichtes Rezept: „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“ So lange das klappe, könnten die anderen gerne spielen, wie sie wollen.

„Aufsteigen schwerer als drinbleiben“

SpVgg-Vereinschef Sascha Emrich hatte schon länger die Fühler ausgestreckt, gepasst hat es nun zu Rundenbeginn: Hönsch bildet mit Emrich und Manfred Forster, den langjährigen sportlichen Leitern, nun das Trainerteam. Der Aufstieg sei kein Muss, betont Hönsch. Aber eben höchst wünschenswert, auch weil die junge und vielversprechende Truppe gefordert werden müsse. Dass sie in der B-Klasse bestehen könnte, davon ist der Spielertrainer überzeugt. „Aufsteigen ist sicherlich schwerer, als die Klasse zu halten.“ Ein Vorteil für die Herrmannsberger: „Wir können immer zwei bis drei Ausfälle gleichwertig ersetzen, egal wer da ausfällt.“

Spiele im Überblick

B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord: SV Einöllen - FV Kusel II (Sa, 16), VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler - TuS Glan-Münchweiler, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg - TSG Wolfstein/Roßbach II, SG Haschbach/Schellweiler - SG Mühlbach/Neunkirchen, SV Herschweiler-Pettersheim - SG Föckelberg/Bosenbach, TSG Burglichtenberg - SpVgg Glanbrücken, SG Hüffler/Wahnwegen - SG Altenglan/Rammelsbach (alle So, 15).

B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd: SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II - SSC Landstuhl (Sa, 16), SG Breitenbach/Dunzweiler II - SpVgg ESP Erzenhausen, FV Weilerbach II - SV Kohlbachtal (beide So, 13.15), SV Hauptstuhl - FSV Krickenbach (So, 14), SV Miesau - SGV Elschbach (So, 14.30), FV Olympia Ramstein II - SC Vogelbach, SV Kübelberg - SG Krottelbach/Ohmbach, SV Brücken - TuS Hohenecken II (alle So, 15).

B-Klasse Birkenfeld 1: SpVgg Wildenburg - ASV Langweiler/Merzweiler II, SG Perlbachtal - Bollenbacher SV II, SpVgg Hochwald - TV Grumbach (alle So, 15).

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 1: FV Olympia Ramstein III - TuS Glan-Münchweiler II, SG Haschbach/Schellweiler II - SV Kaulbach-Kreimbach, SV Mackenbach II - TuS Gries (alle So, 13), TSG Burglichtenberg II - SpVgg Glanbrücken II (So, 13.15), US Youth Soccer Europe - SpVgg Welchweiler, SV Hefersweiler - SG Pfeffelbach/Konken (So, 15), TuS Landstuhl - VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler II (So, 16).

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 2: TuS Gries II - FV Kindsbach II (So, 11), TuS Schönenberg II - SV Kottweiler-Schwanden II (So, 13), VfB Waldmohr II - SV Nanz-Dietschweiler III, SG Bechhofen/Lambsborn II - SpVgg Welchweiler II, SV Hefersweiler II - SG GlanAlb II, FC Queidersbach II - SV Spesbach II (alle So, 13.15), SG Schrollbach/Rehweiler II - SSC Landstuhl II (So, 15).

C-Klasse Bad Kreuznach 1: SG Weinsheim III - SG Veldenzland II (So, 11), SG Volxheim/Badenheim II - SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg (So, 13).

C-Klasse Birkenfeld 1: SpVgg Wildenburg II - ASV Langweiler/Merzweiler III, SG Perlbachtal II - TuS Hintertiefenbach (beide So, 13).