Stark ins Zeug legte sich die SG Breitenbach/Dunzweiler gegen die favorisierte TSG Wolfstein-Roßbach. Doch Engagement und Mut zahlten sich nicht aus, sie kassierte vor heimischer Kulisse eine 0:5 (0:1)-Niederlage. Der Tabellenführer der A-Klasse verbuchte den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Dabei war in der ersten Halbzeit ein Unterschied zwischen der Topmannschaft der Liga und dem noch sieglosen Heimteam nicht auszumachen. Ja, die SG hätte bereits in der dritten Minute in Führung