Die Gefühlslage der beiden Trainer nach dem Derby in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord war unterschiedlich. Die SG Haschbach/Schellweiler siegte beim Ligaschlusslicht SG Altenglan/Rammelsbach nach Rückstand mit 2:1. Doch zufrieden war nur der Trainer der Gastgeber.

Der eine Spielertrainer war nach dem Lokalderby zwischen der SG Altenglan/Rammelsbach und der SG Haschbach/Schellweiler im Rammelsbacher Stadion hoch zufrieden, während sich der Gästespielertrainer unzufrieden zeigte. Dabei hatte Jan Rosentreter, Spielertrainer der Gastgeber, gerade eine 1:2-Niederlage erlitten, Partrick Scheidt und sein Team hätten eigentlich obenauf sein können. Doch Scheidt hatte als Tabellenfünfter gegen den Letzten wohl mehr erwartet. Der Sieg der Gäste kam erst in der Schlussphase der Partie zustande. Lange Zeit hatte Altenglan/Rammelsbach mit 1:0 geführt.

Die Führung der Gastgeber fiel bereits in der zweiten Spielminute. Als die beiden Gäste-Innenverteidiger sich den Ball zuspielten, achtete sie nicht auf den Mittelstürmer der SG Altenglan/Rammelsbach Kenny-Andre Beysiegel. Irgendwie bekam er den Fuß an den Ball, der flog im hohen Bogen über Gästetorhüter Manuel Frosch und senkte sich zur überraschenden Führung ins Netz.

Beysiegel mit einer Doppelchance

Es dauerte nicht lange bis sich den Gästen die Möglichkeit zum Ausgleich eröffnete. SG-Rechtsaußen Felix Bartz drang in den gegnerischen Strafraum ein, wollte an Linksverteidiger Simon Armbrust vorbeiziehen. Armbrust kam zu spät, trat Bartz auf den Fuß, so dass der aufmerksame Schiedsrichter auf Strafstoß entschied. Doch der Gästekapitän ließ sich die große Chance entgehen. Moritz Jung trat an, doch Torhüter Marc Meyer parierte den nicht platzierten Schuss.

Die Gäste zeigten daraufhin ein gefälliges Spiel. Der Ball lief schön durchs Mittelfeld, doch der Pass in die Spitze kam meistens nicht an. Er landete häufig im Toraus oder beim Gegner. Die Gastgeber hatten sich auch gut auf die Gästemannschaft eingestellt, aus einer massierten Abwehr setzten sie hin und wieder Nadelstiche. In der 19. und 21. Minute eroberten sie den Ball im Mittelfeld, so dass Stürmer Beysiegel zweimal die Chance erhielt, die Führung auszubauen.

Als keiner mehr damit rechnet, treffen die Gäste

In der Halbzeitpause meinte der Vorsitzende des SV Rammelsbach Günter Bäcker: „Wir könnten 3:0 führen aber auch mit 1:3 in Rückstand liegen.“ In der zweiten Hälfte hatten auf einmal die Gastgeber etwas mehr vom Spiel. Vor allem der Kapitän David Daeberitz eroberte sich im Mittelfeld ein ums andere den Ball und leitete einige verheißungsvolle Chancen ein. In dieser Phase der Begegnung schienen sich die Gäste schon aufgegeben zu haben. Doch aus einem Sieg für Altenglan/Rammelsbach, nach langer Durststrecke, wurde nichts. Innerhalb weniger Minuten drehten die Gäste das Spiel. Der ansonsten aufmerksame Linksverteidiger Armbrust trat über den Ball, so dass Gästestürmer Bartz 14 Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam und mit einem tollen Abschluss in den Torwinkel den Ausgleich erzielte (79.). Die Gastgeber antworteten postwendend, wieder kam Mittelstürmer Beysiegel im Strafraum zum Schuss, doch erneut parierte Gästetorhüter Frosch. Für die Gastgeber kam es aber noch dicker. In der 83. Minute gelang Haschbach/Schellweiler durch Jannick Geibel der nicht mehr erwartete 2:1-Siegtreffer. Der Ball war von der rechten Seite in den Strafraum der Gastgeber gesegelt. Ein Kopfball landete vor dem Tor vor den Füßen von Geibel. Seinen ersten Schuss wehrte Torhüter Meyer noch ab. Gegen den Nachschuss konnte er jedoch nichts ausrichten.

Völlig zufrieden zeigte sich am Ende trotz der knappen Niederlage Spielertrainer Jan Rosentreter: „Meine Mannschaft hat mich auf ganzer Linie überzeugt. Sie hat leidenschaftlich gekämpft und in der ersten Spielhälfte mit dem Gegner mithalten können“, sagte er. Gästespielertrainer Patrick Scheidt war hingegen enttäuscht: „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht.“ Viele Fehler im Passspiel hätten dazu geführt, dass seine Mannschaft nicht schon vorher habe alles klar machen können. Auch das Ergebnis könne ihn nicht zufrieden stimmen, sagte er.

So spielten sie

SG Altenglan/Rammelsbach: Meyer - Armbrust, Jacob, Göttel, Emrich - Ney (85. Sieche), Neu, Kreutz - Beysiegel, Daeberitz, Hennchen (67. Allmann.)

SG Haschbach/Schellweiler: Frosch - M. Jung, Häßel (46. Christoffel), L. Jung (60. Molger), Kaiser - Nagel, Scheidt, Robeller - Geibel, Barz, Seitz (46. Königstein)

Tore: 1:0 Beysiegel (2.), 1:1 Bartz (79.), 1:2 Geibel (83.) - Gelbe Karten: Fehlanzeige - Beste Spieler: Meyer, Daeberitz, Göttel – Scheidt, Bartz, Geibel - Zuschauer: 98 - Schiedsrichter: Sedat Tekin